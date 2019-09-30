Fahriye Evcen eridi! Diriliş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenler şok oldu!

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almış ancak doğum nedeniyle kilo alan Evcen, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalmıştı. Anneliği dış görünüşünden daha ağır basan Fahriye Evcen, önce oğlunun sağlığının önemli olduğunu belirterek yapılan eleştirilere kulağını tıkamıştı. Evcen, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.