Fahriye Evcen eridi! Diriliş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'i görenler şok oldu!
Fahriye Evcen, geçtiğimiz ay eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum tatili dönüşünde havaalanında objektiflere takılmış ve doğum kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. 5 ay önce doğum yapan Evcen, 1 ayda eridi! Diriliş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit ile fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Fahriye Evcen'in zayıfladığını görenler şok oldu. Anneliği görüntüsünden daha ağır basan oyuncu, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi. İşte Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yeni hali...
30.09.2019 09:44
- Son Güncelleme: 30.09.2019 10:25
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almış ancak doğum nedeniyle kilo alan Evcen, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalmıştı. Anneliği dış görünüşünden daha ağır basan Fahriye Evcen, önce oğlunun sağlığının önemli olduğunu belirterek yapılan eleştirilere kulağını tıkamıştı. Evcen, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.
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