Fahriye Evcen ‘En sevdiğim köşem’ dedi evinden paylaştı! Leopar desenli mini tulumu ile sosyal medyayı salladı ev hali olay oldu
Fahriye Evcen 'En sevdiğim köşem' dedi evinden paylaştı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında son olarak leopar desenli mini tulumlu ile verdiği pozları paylaştı. 'En sevdiğim köşem' diyerek evinden paylaşım yapan Evcen, adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile kendine hayran bırakan Evcen'in ev hali kısa süre içinde gündem oldu. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…
07.07.2021 18:33
- Son Güncelleme: 07.07.2021 18:46
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, 'En sevdiğim köşem' notuyla ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Leopar desenli mini tulumu ile objektif karşısına geçen Evcen, adeta sosyal medyayı salladı.
Instagram'da 11,9 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun iddialı pozları, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Takipçileri, güzelliği ile hayran bırakan Fahriye Evcen'i iltifat yağmuruna tuttu. Güzel oyuncunun iddialı ev hali kısa sürede gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Evcen için "Tek kelime ile harika", "Bu ne güzellik! Gözümüz gönlümüz açıldı", "Yaktın yine buraları" yorumları yapıldı.