Fahriye Evcen ‘En sevdiğim köşem’ dedi evinden paylaştı! Leopar desenli mini tulumu ile sosyal medyayı salladı ev hali olay oldu

Fahriye Evcen 'En sevdiğim köşem' dedi evinden paylaştı! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında son olarak leopar desenli mini tulumlu ile verdiği pozları paylaştı. 'En sevdiğim köşem' diyerek evinden paylaşım yapan Evcen, adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile kendine hayran bırakan Evcen'in ev hali kısa süre içinde gündem oldu. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

07.07.2021 18:33 - Son Güncelleme: 07.07.2021 18:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





