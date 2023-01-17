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Haberler Magazin Ezgi Sertel'in son halini gören inanamadı dudak yamuk "Fahriye Evcen'e benzemişsin" Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

Ezgi Sertel'in son halini gören inanamadı dudak yamuk "Fahriye Evcen'e benzemişsin" Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 2.Sayfa programına katıldı son halini görenler şaştı kaldı. Son dönemde sık sık estetik iddiaları ve verdiği kilolarla gündeme gelen Ezgi Sertel, programdaki haliyle çok konuşulurken, hastalığını açıklayarak herkesi üzdü. İşte haberin detayları...

17.01.2023 11:14 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:16
Ezgi Sertel’in son halini gören inanamadı dudak yamuk Fahriye Evcen’e benzemişsin Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, 2.Sayfa programında yaptığı açıklamalarla gündemde.

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Ezgi Sertel’in son halini gören inanamadı dudak yamuk Fahriye Evcen’e benzemişsin Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel’in son halini gören inanamadı dudak yamuk Fahriye Evcen’e benzemişsin Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Ezgi Sertel’in son halini gören inanamadı dudak yamuk Fahriye Evcen’e benzemişsin Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

Bir dönem yaptığı yemek programıyla da hafızalara kazınan Ezgi Sertel konuk olduğu 2.Sayfa programında hem o dönem yaptığı program hem de estetikleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ezgi Sertel’in son halini gören inanamadı dudak yamuk Fahriye Evcen’e benzemişsin Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu

İŞTE EZGİ SERTEL'İN SON HALİ

O dönem çok kilo aldığını söyleyen Sertel, hastalığını da açıkladı. Sertel, şu ifadeleri kullandı:

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