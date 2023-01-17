Ezgi Sertel'in son halini gören inanamadı dudak yamuk "Fahriye Evcen'e benzemişsin" Estetiklerini açıklayan Ezgi hastalığını da duyurdu
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 2.Sayfa programına katıldı son halini görenler şaştı kaldı. Son dönemde sık sık estetik iddiaları ve verdiği kilolarla gündeme gelen Ezgi Sertel, programdaki haliyle çok konuşulurken, hastalığını açıklayarak herkesi üzdü. İşte haberin detayları...
17.01.2023 11:14 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:16
Bir dönem yaptığı yemek programıyla da hafızalara kazınan Ezgi Sertel konuk olduğu 2.Sayfa programında hem o dönem yaptığı program hem de estetikleri hakkında açıklamalarda bulundu.