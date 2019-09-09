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Ezgi Sertel'den canlı yayında şok itiraf: Reklam arasında düşük yaptım! Ezgi Sertel kimdir?
Ezgi Sertel'den canlı yayında şok itiraf: Reklam arasında düşük yaptım! Ezgi Sertel kimdir?
Ezgi Sertel, katıldığı bir magazin programında herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu. Şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, hakkında merak edilenleri canlı yayında anlattı. 37 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel kimdir ve nerelidir?
09.09.2019 15:33
- Son Güncelleme: 05.03.2020 12:35
Şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, bugün bir magazin programına konuk oldu. İşte canlı yayında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtan Sertel'in satır başları...
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"Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş. Sonra 'ben beklemek istemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık."
"Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidİyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı. Ben onları ultrasonda görünce ağladım."
"Ozan ile biz 3-4 tane sinema filmi çektik. Orada hep nişanlıydık, sevgiliydik, arkadaştık. Sonrasında tekrar 'Tek Türkiye' dizisinde oynadık. Orada da yine sevgiliydik, evlendik."
"Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş."