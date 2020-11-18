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Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

1.5 senedir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Sürpriz nikahın nedeni ise ikilinin yakın kaynaklarından gelen bilgiye göre Ezgi Mola'nın hamile olması. Peki, 37 yaşındaki Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın nikah tarihi ne zaman? İşte çok konuşulan Ezgi Mola'nın hamile olması ve yıldırım nikahı kararı almasının detayları...

Sabah
18.11.2020 09:05 - Son Güncelleme: 18.11.2020 09:21
Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

EZGİ MOLA HAMİLE!

Ezgi Mola ile 1.5 yıldır birlikte olduğu Mustafa Aksakallı cephesinde sıcak bir gelişme yaşanıyor. İkiliye yakın kaynakların aktardığına göre Ezgi Mola hamile...

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Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

37 yaşındaki Ezgi Mola'nın uzun süredir annelik hayali kurduğu ve aldığı bebek haberiyle sevince boğulduğu öğrenildi. Haber, Mustafa Aksakallı'yı da çok heyecanlandırdı.

Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

Çeşme'de işletmecilik yapan Aksakallı'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

Hamile olduğu iddia edilen Ezgi Mola'nın rol aldığı dizi devam ettiği için uygun anı kollayan çift, en kısa zamanda nikah masasına oturacak.

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Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

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