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Ezgi Mola hamile mi? Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan sürpriz nikah...

1.5 senedir işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan oyuncu Ezgi Mola'nın düğün hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Sürpriz nikahın nedeni ise ikilinin yakın kaynaklarından gelen bilgiye göre Ezgi Mola'nın hamile olması. Peki, 37 yaşındaki Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın nikah tarihi ne zaman? İşte çok konuşulan Ezgi Mola'nın hamile olması ve yıldırım nikahı kararı almasının detayları...

18.11.2020 09:05 - Son Güncelleme: 18.11.2020 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





