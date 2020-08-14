Haberler Galeri Magazin Ezgi Mola, Gülben Ergen'in kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

Ezgi Mola, Gülben Ergen'in kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

Gülben Ergen Instagram'dan paylaştığı mayolu pozu sonrasında kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından daha önce açtığı sahte hesaptan, gerçek profilinde bulunan fotoğrafına yorum yaptığını sanan Gülben Ergen, fena rezil oldu. Sosyal medyanın diline düşen Gülben Ergen'i, ünlü oyuncu Ezgi Mola sosyal medyada ti'ye aldı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Mola, kendisine yaptığı övgü dolu yorumlarla takipçilerini kahkahaya boğdu.

14.08.2020 13:46 - Son Güncelleme: 14.08.2020 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





