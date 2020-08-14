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Ezgi Mola, Gülben Ergen'in kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

Gülben Ergen Instagram'dan paylaştığı mayolu pozu sonrasında kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından daha önce açtığı sahte hesaptan, gerçek profilinde bulunan fotoğrafına yorum yaptığını sanan Gülben Ergen, fena rezil oldu. Sosyal medyanın diline düşen Gülben Ergen'i, ünlü oyuncu Ezgi Mola sosyal medyada ti'ye aldı. Instagram'dan fotoğraf paylaşan Mola, kendisine yaptığı övgü dolu yorumlarla takipçilerini kahkahaya boğdu.

14.08.2020 13:46 - Son Güncelleme: 14.08.2020 14:03
Ezgi Mola Gülben Ergen'in sahte hesaptan kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

Gülben Ergen sahte hesabından kendisine yorum yaptı, yakalanınca da rezil oldu. Kısa sürede sosyal medyanın diline düşen Gülben Ergen'i, Ezgi Mola fena ti'ye aldı.

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Ezgi Mola Gülben Ergen'in sahte hesaptan kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

Gülben Ergen, paylaşımına yaptığı yorumla sosyal medyanın diline düştü. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Ergen, mavi mayo ve pareolu bu pozunu "İnsanın kendiyle barışık olması, mutluluğun şifresi" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Ezgi Mola Gülben Ergen'in sahte hesaptan kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

EZGİ'NİN PAYLAŞIMINA GÜLBEN'DEN YORUM…

Sahte hesaba geçmeyi unutan Gülben Ergen, kendi profilinden fotoğrafına "Can kadın" yorumunu yapınca alay konusu oldu.Ünlü oyuncu Ezgi Mola da Instagram hesabından tatilde çekilmiş bir plaj pozunu paylaştı. Ezgi Mola, Gülben Ergen'i ti'ye alarak kendi paylaşımına çok sayıda öven yorumlar yaptı.

Ezgi Mola Gülben Ergen'in sahte hesaptan kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

Ünlü oyuncunun esprili paylaşımı takipçilerini güldürürken, Gülben Ergen de Mola'nın paylaşımına "Can kadın" yorumunda bulundu.

Ezgi Mola Gülben Ergen'in sahte hesaptan kendisini övmesini fena ti'ye aldı! 'Canım Ezgi'm, güzel kalp, melek insan'

GÜLBEN ERGEN'İN SAHTE HESAP OLAYI NEDİR?

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, mavi mayosu ve köpeğiyle beraber çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Ardından da Instagram'da daha önce açtığı sahte bir hesapla kendisine yorum yaptığını düşündü fakat yorumu orijinal hesabından yazdı.

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