Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti
Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Bir dönem Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu, ayrılık sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son olarak ayna karşısında verdiği pozla gündeme geldi. Derin göğüs dekolteli göbek açık üstüyle kamera karşısına geçen Eyüboğlu'nun spor salonunda verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. İşte fit haliyle dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu'nun çok konuşulan o pozu...
08.02.2022 23:33
- Son Güncelleme: 08.02.2022 23:33
Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.
Oğulcan Engin ile sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandıran oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.