Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Bir dönem Seda Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu, ayrılık sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, son olarak ayna karşısında verdiği pozla gündeme geldi. Derin göğüs dekolteli göbek açık üstüyle kamera karşısına geçen Eyüboğlu'nun spor salonunda verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. İşte fit haliyle dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu'nun çok konuşulan o pozu...

08.02.2022 23:33 - Son Güncelleme: 08.02.2022 23:33
Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Oğulcan Engin ile sürpriz bir şekilde ilişkisini sonlandıran oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eyüboğlu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Derin göğüs dekolteli göbek açık üstü ve spor taytıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, ayna karşısında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Ezgi Eyüboğlu derin göğüs dekoltesiyle ayna karşısında poz verdi! Daracık taytıyla boy gösteren Ezgi fit haliyle dikkat çekti

Fit haliyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Eyüboğlu'nun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA