Ezel'in Eyşan'ıydı... Mini eteğiyle sere serpe uzanan Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ortalığı yıktı geçti o gerçek herkesi şaşırttı!
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere mini eteğiyle sere serpe uzandı sosyal medya yıkıldı! Paylaşımları ile kısa sürede gündem olan 41 yaşındaki Dere hakkında herkes aynı gerçeği merak etti. Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley - Watson ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğu ile Ezel dizisinde canladnırdığı Eyşan karakteri ile hafızalara kazınan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde ise Asya karakteri ile bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Oyuncunun mini eteği ile verdiği poz sonrası hayatı araştırılmaya başlandı. 'Cansu Dere nereli? , Cansu Dere'nin boyu kaç?' gibi soruların yanıtını arayan internet kullanıcıları o gerçekle şaşkına döndü.
09.02.2022 14:34
- Son Güncelleme: 09.02.2022 14:34
Ezel'in Eyşan'ıydı... Mini eteğiyle sere serpe uzanan Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ortalığı yıktı geçti, hakkındaki o gerçek herkesi şaşırttı!
Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle hafızalara kazınan Cansu Dere sosyal medya gündeminde.
Ezel'in ardından Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteri ile de tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu hakkında geçtiğimiz haftalarda Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley - Watson ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.