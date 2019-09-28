Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz herkesi şaşırttı! Son halini görenler gözlerine inanamıyor
TV'de reyting rekorları kıran Ezel dizisi ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Twitter'da Ezel dizisi hayranları fenomen dizinin tekrar başlaması için paylaşımlarda bulundu. Bu anlamda Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. İsmail Filiz (d. 23 Mayıs 1980, Çankırı), Türk, dizi ve sinema oyuncusudur 1980 yılında Çankırı'da doğdu. Babası Ak Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'dir. İlköğretimi Çankırı'da tamamladı. Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Ankara Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur.
İSMAİL FİLİZ KİMDİR?
İsmail Filiz (d. 23 Mayıs 1980, Çankırı), Türk, dizi ve sinema oyuncusudur 1980 yılında Çankırı'da doğdu. Babası Ak Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'dir. İlköğretimi Çankırı'da tamamladı. Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Ankara Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur.
9 Temmuz 2006 yılında Evren Filiz ile evlenen ünlü oyuncu 2011 yılında ayrılmıştır. İlk rolü 2009'da yayınlanmaya başlanmış olan, başrorollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Barış Falay ve Yiğit Özşener'nde bulunduğu Ezel adlı dizideki Ömer Uçar karakteridir. 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol almıştır. Filmde "Üsteğmen Tunç Sözeri" karakterini canlandırmıştır
2014 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Paşa Gönlüm dizisinde başrolde "Melih" karakterini canlandırmıştır, dizi 3. bölümde yayından kaldırılmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında Show Tv'de yayınlanmaya başlayan, Tayfun Güneyer'in yazıp yönettiği, Yusuf Çim ve Rüveyda Öksüz ile birlikte başrolü paylaştığı Ezra adlı dizide Silah kaçakçısı Azeri suç makinesi "Çahangir Hüseyinov" karakterini canlandırmıştır.