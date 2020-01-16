GaleriMagazin

Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı

Ezel dizisindeki Eyşan karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Cansu Dere, Bebek'te bulunan evine hırsız girince, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın alt sokağına taşındı. Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşınan Cansu Dere'nin yeni evinin aylık kirasını duyanlar şoke oldu. Cansu Dere önceki gün Aşiyan'daki evinden Emirgan'a eşya taşırken görüntülendi. Evdeki ufak parçaları aracının bagajında şoförüyle birlikte taşıyan Cansu Dere habercileri görünce çılgına döndü. "Bizi nasıl bulurlar?" diyerek sitem eden ünlü oyuncu, görüntü vermemek için koşarak aracına bindi. İşte Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere'nin yeni evi ve dudak uçuklatan aylık kirası...

16.01.2020 14:19 - Son Güncelleme: 16.01.2020 14:47
Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı

Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan Cansu Dere, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu. Cansu Dere'nin Bebek'te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. Aşiyan'da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tutmuş ancak 3 ay sonra Aşiyan'daki eski evine geri dönmüştü. Eski eve dönüşte çok uzun sürmedi. Güzel oyuncu aradığı evi sonunda buldu.

Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı

"BİZİ NASIL BULDULAR?"

Cansu Dere önceki gün Aşiyan'daki evinden Emirgan'a eşya taşırken görüntülendi. Evdeki ufak parçaları aracının bagajında şoförüyle birlikte taşıyan Cansu Dere habercileri görünce çılgına döndü. "Bizi nasıl bulurlar?" diyerek sitem eden ünlü oyuncu, görüntü vermemek için koşarak aracına bindi. Muhabirler görüntü almasına bir hayli sinirlendi. Aracın kapısını sert şekilde kapattı. Elindeki ufak kutuları aracının içine fırlattı.

Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı

Emirgan'da yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın hemen alt sokağında yer alan 25 milyon lira değerinde ki 4 katlı villanın aylık kirası dudak uçuklattı! İşte Cansu Dere vi diğer ünlü isimlerin evleri...

Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı

EBRU GÜNDEŞ'İN YALISI

Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!
Miray Daner'i aldatan Kubilay Aka’nın ihanet mesajları ortaya çıktı!