Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı
Ezel dizisindeki Eyşan karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Cansu Dere, Bebek'te bulunan evine hırsız girince, yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın alt sokağına taşındı. Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşınan Cansu Dere'nin yeni evinin aylık kirasını duyanlar şoke oldu. Cansu Dere önceki gün Aşiyan'daki evinden Emirgan'a eşya taşırken görüntülendi. Evdeki ufak parçaları aracının bagajında şoförüyle birlikte taşıyan Cansu Dere habercileri görünce çılgına döndü. "Bizi nasıl bulurlar?" diyerek sitem eden ünlü oyuncu, görüntü vermemek için koşarak aracına bindi. İşte Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere'nin yeni evi ve dudak uçuklatan aylık kirası...
Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan Cansu Dere, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu. Cansu Dere'nin Bebek'te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. Aşiyan'da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tutmuş ancak 3 ay sonra Aşiyan'daki eski evine geri dönmüştü. Eski eve dönüşte çok uzun sürmedi. Güzel oyuncu aradığı evi sonunda buldu.
"BİZİ NASIL BULDULAR?"
Cansu Dere önceki gün Aşiyan'daki evinden Emirgan'a eşya taşırken görüntülendi. Evdeki ufak parçaları aracının bagajında şoförüyle birlikte taşıyan Cansu Dere habercileri görünce çılgına döndü. "Bizi nasıl bulurlar?" diyerek sitem eden ünlü oyuncu, görüntü vermemek için koşarak aracına bindi. Muhabirler görüntü almasına bir hayli sinirlendi. Aracın kapısını sert şekilde kapattı. Elindeki ufak kutuları aracının içine fırlattı.