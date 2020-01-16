Ezel dizisinin Eyşan'ı Cansu Dere Boğaz'a nazır 4 katlı villaya taşındı! Aylık kirası dudak uçuklattı

Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan Cansu Dere, Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftine komşu oldu. Cansu Dere'nin Bebek'te bulunan yalı dairesine hırsız girmişti. Aşiyan'da 20 bin liralık kirada oturan güzel oyuncu, Kandilli'deki daha güvenlikli ve yine manzaralı daireyi tutmuş ancak 3 ay sonra Aşiyan'daki eski evine geri dönmüştü. Eski eve dönüşte çok uzun sürmedi. Güzel oyuncu aradığı evi sonunda buldu.