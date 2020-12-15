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Evrim Alasya ve annesi birbirine benziyor demek az kalır! Akrep'in Ferda'sı Evrim Alasya annesinin tıpa tıp aynısı

41 yaşındaki oyuncu Evrim Alasya son dönemde gerek rol aldığı dizilerle gündemden düşmüyor. Önce Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Evrim Alasya şimdi de Akrep dizisiyle ekranlarda yer alıyor. 1979 yılında İzmir'de doğan Evrim Alasya hakkında araştırma yapanlar annesiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Evrim Alasya annesinin bire bir kopyası desek az bile demiş oluruz. İşte başta Evrim Alasya olmak üzere ünlülerin anneleri.

15.12.2020 17:32 - Son Güncelleme: 15.12.2020 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





