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'Evliyim ama bakireyim' İtirafı ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci'den 'yok artık' dedirten paylaşım!

Sosyal medyada sık sık düzenlediği soru- cevap etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü psikolog Esra Ezmeci son olarak bir takipçisinden gelen itirafı yayınladı.

29.07.2022 13:11 - Son Güncelleme: 29.07.2022 13:12
Esra Ezmeci’den ’yok artık’ dedirten paylaşım! ’Evliyim ama bakireyim’ İtirafı ağızları açık bıraktı!

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Ezmeci'nin ismini gizlediği bir takipçisi "evliyim ama hala bakireyim" yazarak sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. İşte "yok artık" dedirten itirafa ve 36 yaşındaki ünlü psikologun verdiği yanıta ilişkin detaylar...

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Esra Ezmeci’den ’yok artık’ dedirten paylaşım! ’Evliyim ama bakireyim’ İtirafı ağızları açık bıraktı!

Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Katıldığı televizyon programı ile tanınan Ezmeci şimdilerde İnstagram hesabından kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayarak popülerliğini arttırıyor.

Esra Ezmeci’den ’yok artık’ dedirten paylaşım! ’Evliyim ama bakireyim’ İtirafı ağızları açık bıraktı!

Aynı zamanda Kadın- erkek ilişkileri üzerine yazdığı kitaplar ve sosyal medya paylaşımları ile binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından yakından takip edilen psikolog, yeni soru- cevap etkinliği ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Esra Ezmeci’den ’yok artık’ dedirten paylaşım! ’Evliyim ama bakireyim’ İtirafı ağızları açık bıraktı!

AKIL ALMAZ İTİRAF

Ezmeci'nin ismini gizlediği bir takipçisi "evliyim ama hala bakireyim" yazarak sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Esra Ezmeci’den ’yok artık’ dedirten paylaşım! ’Evliyim ama bakireyim’ İtirafı ağızları açık bıraktı!

"EŞİM UTANIYOR, YANAŞMIYOR!"

Esra Ezmeci'ye evliliğine ilişkin özel bir konuda danışan sosyal medya kullanıcısı, "eşim utanıyor ve bana yanaşmıyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcısının bu paylaşımı "kimsenin özeli kalmadı" dedirtti.

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