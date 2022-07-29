'Evliyim ama bakireyim' İtirafı ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci'den 'yok artık' dedirten paylaşım!

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Ezmeci'nin ismini gizlediği bir takipçisi "evliyim ama hala bakireyim" yazarak sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. İşte "yok artık" dedirten itirafa ve 36 yaşındaki ünlü psikologun verdiği yanıta ilişkin detaylar...