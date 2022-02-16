Evlilik hazırlığındaki çift Yemin dizisinde başrolü paylaşmıştı! Baba dizisinin Büşra’sı Özge Yağız’ın nişanlı ile aralarındaki yaş farkı şaşırttı!

Ay Yapım imzalı Baba dizisi ilk bölümü ile Show TV'de yayınlandı. Dizide bir çok ünlü oyuncu boy gösteriyor. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın oynadığı dizide Özge Yağız da dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu dizide Aşık olmadığı bir adamla evli olan Büşra karakterini canlandırıyor. Güzelliği kadar başarılı oyunculuğu ile de taktir kazanan Özge Yağız'ın asıl Yemin dizisinde yıldızı parlamıştı. Yemin'de Reyhan karakterine hayat veren Yağız'a Gökberk Demirci Emir karakteriyle eşlik etmişti. Dizi ile birlikte de aşkları başlayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci gerçek hayatta evliliğe hazırlanıyor. Ünlü çiftin aralarındaki yaş farkı şaşırttı.