Evlenip boşandığı iddia edilen Kerem Kupacı'nın son haline bakın! Hayat Bilgisi'nde 32 yaşındaydı şimdi 52! ''Zaman su gibi akmış''
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteri ile hafızalara kazınan Kerem Kupacı daha sonra Mahallenin Muhtarları, Elveda Rumeli gibi yapımlarda da rol aldı. 7 Şubat 1971 yılında dünyaya gelen Kupacı İzmir doğumludur. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde tamamlayan oyuncunun bir dönem Aslıhan Gürbüz ile evlenip boşandığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan Gürbüz, "10 yıldır evlenmemiş kadına boşanmış muamelesi yapıyorsunuz" diyerek evlilik haberlerini yalanlamıştı.
Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'suydu! Kerem Kupacı'nın son haline bakın! 32 yaşındayken Hayat Bilgisi dizisinde rol alan Kupacı şimdilerde 52 yaşında. Son halini görenler ''Zaman su gibi akmış'' yorumunda bulundu...
Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı aile, gençlik ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Hayat Bilgisi ilk bölümüyle 13 Şubat 2003 tarihinde yayınlanmıştı.
Toplam 4 sezondan oluşan dizi 137. bölümü ile final yapmıştı. Dizinin başrol oyuncularından Kerem Kupacı o dönem 32 yaşındaydı. Şimdilerde 52 yaşında olan oyuncunun son hali merak konusu oldu.
EVLENİP BOŞANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Bir dönem ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ile Kerem Kupacı'nın evlenip boşandığı iddia edilmişti. Ancak olayın iç yüzü bambaşka çıktı.
"EVLENMEMİŞ BİRİNE BOŞANMIŞ MUAMELESİ YAPIYORSUNUZ"
Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?