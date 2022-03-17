Estetikten sonra bambaşka biri olan Ceyda Kırıcı doğurdu! Kısmetse Olur mazisinden sonra Esra Erol'da koca bulmuştu! Paylaşımı bomba gibi patladı

Kısmetse Olur programıyla ünlenen ardından da Esra Erol'la Evlen Benimle programına katılarak kendisine koca arayan Ceyda Kırıcı sonunda mutluluğu yakaladı. İzdivaç programında Mustafa Tuncay ile tanışan Kırıcı aşkı bulduğunu söyleyerek evlenmişti. Bir süredir de bebek bekleyen çift bugün ilk erkek bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı bebeği ile çekimler yaptı o anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kırıcı'nın son hali bir hayli konuşuldu. Estetikten ve spordan sonra bambaşka biri olan Kırıcı'nın hamilelikten sonra yeniden kilo aldığı görüldü. İşte dikkat çeken o paylaşım...