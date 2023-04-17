Estetiksiz 20 yaş gençleşti! Tek bir yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! İşte botoks kullanmadan 18'lik çıtır olmanın sırrı
Yaş ilerledikçe ciltte de değişimler oluyor. Yaşlılık kaçınılmaz bir süreç. Bazı sosyal medya kullanıcıları sarkık yüzlerine öyle şeyler yapıyor ki 10, 20 hatta 30 yaş birden gençleşiyor. Hem de estetik operasyonu geçirmeden.TikTok'ta kendi kolay yöntemini paylaşan bir kadın saniyeler içerisinde gençleştiğini göstererek görenleri şaşırttı. İşte hayrete düşüren o yöntem...
17.04.2023 22:38 - Son Güncelleme: 17.04.2023 22:38
Estetik operasyonları günümüzde oldukça rağbet görüyor. Gçemiş yıllarda 70, 80 yaşlarında yapılan estetik ameliyatları şimdilerde 20'li yaşlara kadar düştü. Günümüzde genç kadınlar bile cildinde beğenmediği bölgeleri ufak tefek operasyonlarla değiştiriyor. Sosyal medyada da artık kullanıcılar geçirdikleri değişimleri takipçileriyle anbean paylaşıyor. Bir kullanıcı hiç operasyon geçirmeden 20 yaş birden gençleştiğini söyledi. Sırrını da çektiği bir video ile açıkladı. İşte detaylar...
20 YAŞ BİRDEN GENÇLEŞTİ
Botoks kullanmadan yaptığı ilginç gençleştirme yöntemini paylaşan TikTok fenonemi kadın hayrete düşürdü.
TikTok kullanıcısı Chloe Waterz, yayınladığı videoda saniyeler içerisinde 20 yaş gençleştiren güzellik tüyosunu paylaştı.