RAMAZAN İMSAKİYE
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Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 'Allah Versin' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, çektiği bir videoyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu itiraf eden Lara, gözyaşları içinde "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi. Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar…

11.05.2021 01:00 - Son Güncelleme: 11.05.2021 01:12
Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

2000'lerin başında çıkardığı 'Adam gibi adam' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Lara geçtiğimiz aylarda pek çok ünlü ismin aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

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Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Şarkıcı Lara'nın estetik pişmanlığı | Video izle

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

Lara, yaptırdığı estetikten pişman oldu! Gözyaşları içinde bir video çeken şarkıcı, "Ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi.

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

Lara'nın bu itirafının ardından yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu. İşte başta Lara olmak üzere ünlü isimler ve yıllar içindeki değişimi…

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

Hilal Altınbilek