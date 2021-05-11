Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Gözyaşları içinde itiraf etti hayranları şaştı kaldı “Pipet bile tutamıyorum”

Estetikle dudaklarını küçülten Lara bin pişman! Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. 'Allah Versin' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı, çektiği bir videoyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Dudaklarını küçülttüğü için pişman olduğunu itiraf eden Lara, gözyaşları içinde "Sakın hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın, bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" dedi. Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar…

11.05.2021 01:00 - Son Güncelleme: 11.05.2021 01:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





