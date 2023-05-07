Estetik kurbanı 12 ünlü! Burun, dudak, göğüs tüm hatları yok oldu! Yanlış estetikle 60 yaşına dönüşen de var! Victoria Beckham, Megan Fox...
Estetik ameliyatlar son dönemde oldukça popüler bi hale geldi. Daha güzel olmak için bıçak altına yatan ancak estetik operasyon sonrası korkunç bir hale dönen ünlülerin fotoğrafları görenleri şoke ediyor. İşte 12 estetik faciası...
07.05.2023 21:11 - Son Güncelleme: 07.05.2023 21:54
Günümüzde insanların dış görünüşünü ameliyatlarla değiştirmesi oldukça normal bir hale geldi. Türk yıldızların da çokça tercih ettiği estetik operasyonlar, kimi zaman daha güzel olmak için kimi zamansa birine benzetilebilmek için yaptırılıyor. Bizde sizler için estetikle bambaşka birine dönüşen ünlüleri bir araya getirdik. İşte şoke eden fotoğraflar...