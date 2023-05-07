Estetik kurbanı 12 ünlü! Burun, dudak, göğüs tüm hatları yok oldu! Yanlış estetikle 60 yaşına dönüşen de var! Victoria Beckham, Megan Fox...

Günümüzde insanların dış görünüşünü ameliyatlarla değiştirmesi oldukça normal bir hale geldi. Türk yıldızların da çokça tercih ettiği estetik operasyonlar, kimi zaman daha güzel olmak için kimi zamansa birine benzetilebilmek için yaptırılıyor. Bizde sizler için estetikle bambaşka birine dönüşen ünlüleri bir araya getirdik. İşte şoke eden fotoğraflar...

