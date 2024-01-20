Esra Ezmeci'nin herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu çıka çıka bakın kim çıktı! Köşe bucak saklıyordu ama...

Son yılların adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Esra Ezmeci, durdu durdu bombayı patlattı... 38 yaşındaki Esra Ezmeci önce adını ilişki koçu olarak duyurdu. Ardından mesleğini ekranlara sunucu olarak taşıdı. 1 çocuk annesi Esra Ezmeci'nin bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşadığı biliniyordu ancak sevgilisinin kim olduğu bilinmiyordu. Ancak aşıklar daha fazla kaçamadı ve Ezmeci'nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...