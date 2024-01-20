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Esra Ezmeci'nin herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu çıka çıka bakın kim çıktı! Köşe bucak saklıyordu ama...

Son yılların adından en çok söz ettiren isimlerinden biri olan Esra Ezmeci, durdu durdu bombayı patlattı... 38 yaşındaki Esra Ezmeci önce adını ilişki koçu olarak duyurdu. Ardından mesleğini ekranlara sunucu olarak taşıdı. 1 çocuk annesi Esra Ezmeci'nin bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşadığı biliniyordu ancak sevgilisinin kim olduğu bilinmiyordu. Ancak aşıklar daha fazla kaçamadı ve Ezmeci'nin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 14:36 Güncelleme 20 Ocak 2024, 14:48
Esra Ezmeci’nin herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu çıka çıka bakın kim çıktı! Köşe bucak saklıyordu ama... 1

Esra Ezmeci, bugüne kadar birçok kişiye ilişki ve sosyal hayat konusunda önerilerde bulunmuş bir psikolog.

Esra Ezmeci’nin herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu çıka çıka bakın kim çıktı! Köşe bucak saklıyordu ama... 2

Özellikle sosyal medyada kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlarla büyük bir şöhrete kavuşan Ezmeci, bu şöhretini ardından ekranlara taşıdı.

Esra Ezmeci’nin herkesten sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu çıka çıka bakın kim çıktı! Köşe bucak saklıyordu ama... 3

Bu kadar göz önünde olmasına rağmen, kendi aşk hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor.

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