Esra Ezmeci'den 'yok artık' dedirten paylaşım! 'Evliyim ama bakireyim' İtirafı ağızları açık bıraktı!
Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Ezmeci'nin ismini gizlediği bir takipçisi "evliyim ama hala bakireyim" yazarak sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi. İşte "yok artık" dedirten itirafa ve 36 yaşındaki ünlü psikologun verdiği yanıta ilişkin ayrıntılar…
28.07.2022 17:43 - Son Güncelleme: 28.07.2022 17:44
Sosyal medyada sık sık düzenlediği soru- cevap etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü psikolog Esra Ezmeci son olarak bir takipçisinden gelen itirafı yayınladı.
Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Katıldığı televizyon programı ile tanınan Ezmeci şimdilerde İnstagram hesabından kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayarak popülerliğini arttırıyor.
"EŞİM UTANIYOR, YANAŞMIYOR!"
Esra Ezmeci'ye evliliğine ilişkin özel bir konuda danışan sosyal medya kullanıcısı, "eşim utanıyor ve bana yanaşmıyor" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcısının bu paylaşımı "kimsenin özeli kalmadı" dedirtti.