Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti
Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programı sezon finali yaptı. Milyonların ilgiyle takip ettiği programın son bölümüne ise başarılı sunucu Esra Erol'un sezon finali konuşması damga vurdu. Kendisini her zaman destekleyen izleyicilerine teşekkür eden Esra Erol, "atv benim evim. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Bu bir ekip işi" ifadelerini kullandı. İşte Esra Erol'un o konuşması…
26.06.2021 00:27
- Son Güncelleme: 26.06.2021 00:34
atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da sezon finali yaptı. Hafta içi her gün büyük bir ilgiyle izlenen programın sezon finali de gündem oldu.
Esra Erol'un her zamankinden farklı olarak başladığı program, kamera arkasındaki emeği de gözler önüne serdi. Esra Erol, koronavirüs pandemisi döneminde 215 bölümde 540 saat stüdyo yayını yaparken stüdyoda 300 konuk ağırladı.
Her yıl yüzlerce insanın hayatına dokunan Esra Erol, en büyük teşekkürü atv izleyicilerine iletti.
Erol, "Çok fazla teşekkür edeceğim kişi var ama seyircilerimiz olmasa bugünlere gelemezdik. Pandemi koşullarında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" sözlerini kullandı.
TÜM EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ
Başta Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Esra Erol, "atv benim evim. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Bu bir ekip işi" diye konuştu.