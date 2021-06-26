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Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programı sezon finali yaptı. Milyonların ilgiyle takip ettiği programın son bölümüne ise başarılı sunucu Esra Erol'un sezon finali konuşması damga vurdu. Kendisini her zaman destekleyen izleyicilerine teşekkür eden Esra Erol, "atv benim evim. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Bu bir ekip işi" ifadelerini kullandı. İşte Esra Erol'un o konuşması…

26.06.2021 00:27 - Son Güncelleme: 26.06.2021 00:34
Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da sezon finali yaptı. Hafta içi her gün büyük bir ilgiyle izlenen programın sezon finali de gündem oldu.

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Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

Esra Erol'un her zamankinden farklı olarak başladığı program, kamera arkasındaki emeği de gözler önüne serdi. Esra Erol, koronavirüs pandemisi döneminde 215 bölümde 540 saat stüdyo yayını yaparken stüdyoda 300 konuk ağırladı.

Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

Her yıl yüzlerce insanın hayatına dokunan Esra Erol, en büyük teşekkürü atv izleyicilerine iletti.

Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

Erol, "Çok fazla teşekkür edeceğim kişi var ama seyircilerimiz olmasa bugünlere gelemezdik. Pandemi koşullarında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" sözlerini kullandı.

Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

TÜM EKİBE TEŞEKKÜR ETTİ
Başta Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Esra Erol, "atv benim evim. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Bu bir ekip işi" diye konuştu.