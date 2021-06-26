Esra Erol'un sezon finali konuşması programa damga vurdu! ‘atv benim evim’ dedi izleyicilere bakın nasıl teşekkür etti

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programı sezon finali yaptı. Milyonların ilgiyle takip ettiği programın son bölümüne ise başarılı sunucu Esra Erol'un sezon finali konuşması damga vurdu. Kendisini her zaman destekleyen izleyicilerine teşekkür eden Esra Erol, "atv benim evim. Muhteşem bir ekiple çalışıyorum. Bu bir ekip işi" ifadelerini kullandı. İşte Esra Erol'un o konuşması…

26.06.2021 00:27 - Son Güncelleme: 26.06.2021 00:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





