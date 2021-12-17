Esra Erol'un gözde gelin adayı Nevruz bakın şimdi ne yapıyor! Tarkan'a benzemiyor diye kimseyi beğenmiyordu
Esra Erol'un geçmişte sunduğu evlendirme programında en çok konuşulan isimlerden biriydi! Nevruz Hanım yaptığı her açıklamayla gündemi sarsıyordu. Tarkan hayranlığı nedeniyle kendisine eş seçemeyen Nevruz Hanım'ın şimdilerde nerede ve ne yaptığı bir hayli merak ediliyor. Hakkında ortaya atılan iddialar magazin günemine bomba gibi düştü.
Bir dönem Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına katılıp kendisine eş arayan Nevruz Hanım'ın şimdilerde ne yaptığı çok merak ediliyor. Programda Tarkan hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren gelin adayı kendisine gelen damat adaylarını da Tarkan'a benzemiyor diye reddediyordu. Programın çok konuşulan gelin adaylarından olan Nevruz Hanım hakkında skandal bir gerçek ortaya çıkmıştı. 'Hiç evlenmedim' demişti ancak Esra Erol'un ısrarı üzerine 8 yıllık bir evlilik sürdürdüğünü itiraf etmişti.
Nevruz'u hatırlamayanınız yoktur. Esra Erol'un sunduğu izdivaç programında katılan Nevruz Hanım Moda, Caddebostan, Nişantaşı, Cihangir gibi semtlerden ve hiç evlenmemiş bir eş arıyordu.
EVLİLİK YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
Her defasında kendisinin hiç evlenmediğini söyleyen Nevruz Hanım hakkında gerçek çok sonra ortaya çıkmıştı. Gelin adayının daha önce evlendiği resmi nikah töreninden fotoğrafların yayınlanmasıyla ortaya çıktı.
"BEN DE VAJİNİSMUS HASTALIĞI VAR"
Bunun üzerine ise gelin adayı, vajinismus olduğunu ve bu yüzden bakire kaldığını açıklamıştı. Gelin adayı şimdiye kadar neden böyle bir yalana başvurduğunu da şu sözlerler açıklamıştı: "Bizimkisi tam anlamıyla bir evlilik değildi. Ben de Vajinismus hastalığı vardı. O yüzden bu evliliği evlilik olarak kabul etmiyorum."
ESRA'NIN KOLTUĞUNA GÖZ DİKMİŞTİ
Daha önce Esra Erol'un programında "Ben de sunuculuk yapabilirim" diyen Nevruz'un bu sözleri basına "Esra'nın koltuğuna göz dikti" şeklinde yansımıştı. Nevruz Hanım'ın son olarak Flash TV'den sunuculuk teklifi aldığı öne sürüldü hatta program için spikerlik kursuna başladığı iddia edildi.