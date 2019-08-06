Esra Erol'un gençlik hali sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un bugüne kadar hiç görmediğinizi hali...

Esra Erol'un hayat hikayesi oldukça merak ediliyor. ATV'deki reyting rekortmeni programında kayıpları kabul eden ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, fanatiklerinin ilgi odağı oldu. Esra Erol ATV'de büyük beğeni topyalan programı "Esra Erol'da" ile hatırı sayılır bir fanatik kitlesine kavuştu. ATV canlı yayında aile dramlarını izleyicinin önüne seren Esra Erol'un hayranları, ünlü sunucunun yaşamına dair detayları da merak ediyor. Esra Erol'un gençliği de buna dahil. Esra Erol'un eski hali ise görenleri adeta şoka sokuyor. Birçok birey bu fotoğrafları görmemiştir. Hayranları yaşamını merak ederken Esra Erol'la ilgili şu soruların cevaplarını da arıyor: Esra Erol kaç yaşlarında? Esra Erol aslen nereli? Esra Erol evli mi? Esra Erol'un çocukları var mı? İşte tüm detaylar

06.08.2019 18:07 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





