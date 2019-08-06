Esra Erol'un gençlik hali sosyal medyayı salladı! İşte Esra Erol'un bugüne kadar hiç görmediğinizi hali...
Esra Erol'un hayat hikayesi oldukça merak ediliyor. ATV'deki reyting rekortmeni programında kayıpları kabul eden ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, fanatiklerinin ilgi odağı oldu. Esra Erol ATV'de büyük beğeni topyalan programı "Esra Erol'da" ile hatırı sayılır bir fanatik kitlesine kavuştu. ATV canlı yayında aile dramlarını izleyicinin önüne seren Esra Erol'un hayranları, ünlü sunucunun yaşamına dair detayları da merak ediyor. Esra Erol'un gençliği de buna dahil. Esra Erol'un eski hali ise görenleri adeta şoka sokuyor. Birçok birey bu fotoğrafları görmemiştir. Hayranları yaşamını merak ederken Esra Erol'la ilgili şu soruların cevaplarını da arıyor: Esra Erol kaç yaşlarında? Esra Erol aslen nereli? Esra Erol evli mi? Esra Erol'un çocukları var mı? İşte tüm detaylar
Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Beden Eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu. İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.
2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise içeriğini program adayı kadınların olduğu Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti. Programında engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir.