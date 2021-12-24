Esra Erol'un dişli avukatı Hülya Kuran'ın eşi oğlu kızı hukukçu çıktı! Meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kim olduğunu görün meğer...
Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Başarılı avukat hakkında araştırma yapan eşinin, kızının ve oğlunun da hukukçu olduğu biligisine ve hatta oğlunun da Esra Erol ekranında yer aldığını görünce şaştı kaldı. İşte haberin detayları...
atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yol arkadaşlarından biri avukat Hülya Kuran. Genellikle lafı gediğini koyan, hanım hanımcık duruşuyla parmakla gösterilen bir kadın. Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...
Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor. Hülya Kuran yaptığı açıklamalarla verdiği önerilerle programda ilgiyle takip ediliyor.
AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?
Esra Erol programında ekran yüzü olarak Hülya Kuran karşımıza çıkmaktadır. Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.