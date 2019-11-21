Esra Erol'dan oğluna duygusal mesaj: Hayatta mı doğruyu söyleyin!
Esra Erol Instagram hesabından oğlu Ömer'in doğum günü için bir paylaşımda bulundu. Başarılı sunucu Esra Erol, küçük oğlu Ömer'i kucağına aldığı ilk anı ve hamilelik sürecini anlatan duygusal bir yazı yazdı. Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programı ile izleyici karşısına çıkan 37 yaşındaki Esra Erol'un, "Ömer'i gördüğümde böyle şaşkınlıkla bakmıştım.Bu bakışımın altında aslında başka sebepler vardı. 4 yaşına girdi benim bebeğim büyüyor, hamilelik sürecim çok stresli geçti. Öncesinde yaşadığımı kayıp bende ağır bir travma bıraktı." ile başlayan cümleleri hayranları ve ünlü arkadaşlarını duygulandırdı. İşte Esra Erol'un 4 yaşına giren küçük oğlu Ömer'e yazdığı o yazı...
Esra Erol, Instagram hesabından dördüncü yaşına giren oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan 37 yaşındaki Erol, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaşadığı stresli günleri sevenlerine anlattı:
Ömer'i gördüğümde böyle şaşkınlıkla bakmıştım. Bu bakışımın altında aslında başka sebepler vardı. 4 yaşına girdi benim bebeğim büyüyor, hamilelik sürecim çok stresli geçti. Öncesinde yaşadığımı kayıp bende ağır bir travma bıraktı. Onu gördüğüm ana kadar içimde hep kötü bir şey olacak hissini yaşadım. İçimde fırtınalar kopuyor, her hafta doktora gidip kontrole gidiyordum.
Gecenin bir vakti karnımda hareket etmeyince kendimi gece vakitleri hastanelere atıyordum. Ameliyathane de ilk sorduğum soru iyi mi? Hayatta mı? Bir sorun yok değil mi? Bana doğruyu söyleyin gibi cümleler olmuştu. Bugüne çok şükür ama insan evlat sahibi olunca bu kaygılardan kurtulması pek mümkün olmuyor... Benim ciddi ama duygusal, karakterli, net kararlı ne istediğini bilen minik adamım. İyi ki doğdun. Yıllar sonra bu mesajları okuyacaksın. Anniş benim için neler yazmış diye.
Hep yaptığım gibi seni iyi kalbinden öperim. Ve hayat boyu öncelikle hep iyi kalpli olmanı dilerim.