Esra Erol'dan oğluna duygusal mesaj: Hayatta mı doğruyu söyleyin!

Gecenin bir vakti karnımda hareket etmeyince kendimi gece vakitleri hastanelere atıyordum. Ameliyathane de ilk sorduğum soru iyi mi? Hayatta mı? Bir sorun yok değil mi? Bana doğruyu söyleyin gibi cümleler olmuştu. Bugüne çok şükür ama insan evlat sahibi olunca bu kaygılardan kurtulması pek mümkün olmuyor... Benim ciddi ama duygusal, karakterli, net kararlı ne istediğini bilen minik adamım. İyi ki doğdun. Yıllar sonra bu mesajları okuyacaksın. Anniş benim için neler yazmış diye.

Hep yaptığım gibi seni iyi kalbinden öperim. Ve hayat boyu öncelikle hep iyi kalpli olmanı dilerim.