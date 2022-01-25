Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı
Esra Erol'dan havuz başında kar pozları! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol'da sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Havuz başında verdiği kar pozlarını Instagram sayfasında yayınlayan sevilen sunucu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Erol'un özellikle eşi Ali Özbir ile verdiği poz büyük ilgi gördü. İşte güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Esra Erol'un kar pozları...
25.01.2022 01:38
- Son Güncelleme: 25.01.2022 01:38