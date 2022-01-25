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Haberler Magazin Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Esra Erol'dan havuz başında kar pozları! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol'da sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Havuz başında verdiği kar pozlarını Instagram sayfasında yayınlayan sevilen sunucu, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Erol'un özellikle eşi Ali Özbir ile verdiği poz büyük ilgi gördü. İşte güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bırakan Esra Erol'un kar pozları...

25.01.2022 01:38 - Son Güncelleme: 25.01.2022 01:38
Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran ünlü sunucu Esra Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sevilen sunucu, havuz başında verdiği kar pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Erol'un "Benim için bu dünya en çok kar yağdığında güzelleşirdi... Çünkü saf ve temiz" notunu eklediği paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Erol'a kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Esra Erol’dan havuz başında kar pozları! Eşi Ali Özbir’i de yanına alıp sosyal medyayı yıktı geçti! Esra yine kendine hayran bıraktı

Esra Erol'un eşi Ali Özbir ile verdiği poz için ise "Çok yakışıyorsunuz", "En sevdiğim çift", "Allah mutluluğunuzu daim etsin" yorumları yapıldı.

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