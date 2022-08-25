Esra Erol'daki engelli Fatma'nın son hali ortaya çıktı kucağında bebeğiyle! Eşi ve kumasıyla yaşıyordu geçen ay doğum yaptı
Hem Esra Erol'u, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri ağlatmıştı günlerce Fatma... Anne Melahat Oruç, yüzde 45 engelli raporu bulunan kızı Fatma'nın, Ahmet adından evli bir erkekle kaçtığını ve kumasıyla birlikte yaşadığını iddia etmiş, Esra Erol'dan yardım istemişti. Ahmet'le ilişkisinden hamile gelen Fatma geçen ay doğum yaptı. Fatma'nın son hali görenlerin yüzünü yaktı.
Esra Erol'a katılarak yüzde 45 engelli raporu bulunan kızı Fatma için yardım isteyen Melahat Oruç, çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Kızının Ahmet adından evli bir erkekle kaçtığını ve kumasıyla birlikte yaşadığını iddia eden annenin iddiaları doğru çıkmıştı. Ahmet'le olan ilişkisinden hamile kalan Fatma geçtiğimiz ay bebeğini dünyaya getirdi. Merak konusu olan Fatma'nın bebeğiyle son görüntüleri ortaya çıktı.
Yüzde 45 engelli raporu bulunan kızı için Esra Erol'a katılan Melahat Oruç, kızının Ahmet denilen evli bir adam kaçtığını ve yardım istemişti.
Fatma, annesinin ve Esra Erol'un tüm çabalarına rağmen Ahmet'le birlikte kalmaya devam etmişti fakat bir süre sonra ailesinin yanına gitmişti. Ardından da Esra Erol, Fatma'nın o hepimizi kahreden görüntüsünü paylaşmıştı.