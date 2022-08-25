Esra Erol’daki engelli Fatma’nın son hali ortaya çıktı kucağında bebeğiyle! Eşi ve kumasıyla yaşıyordu geçen ay doğum yaptı

Esra Erol'a katılarak yüzde 45 engelli raporu bulunan kızı Fatma için yardım isteyen Melahat Oruç, çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Kızının Ahmet adından evli bir erkekle kaçtığını ve kumasıyla birlikte yaşadığını iddia eden annenin iddiaları doğru çıkmıştı. Ahmet'le olan ilişkisinden hamile kalan Fatma geçtiğimiz ay bebeğini dünyaya getirdi. Merak konusu olan Fatma'nın bebeğiyle son görüntüleri ortaya çıktı.