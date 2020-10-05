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Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkan Masterchef Duygu Acarsoy her şeyi bir bir itiraf etti: Her şeyi bilerek yaptım

Masterchef'in yarışmacılardan Duygu Acarsoy'un hikayesi tüm Türkiye'yi şoke etmişti... Geçtiğimiz günlerde nişanlısı tarafından aldatıldığını ve nişanlısının birlikte olduğu kızdan bunu öğrendiğini söyleyen Duygu Acarsoy, daha önce evliliğinde de şiddet gördüğünü, dolandırıldığını ve aldatıldığını açıklamıştı. Sonrasında ise Duygu Acarsoy'un önceki evliliğinde yaşadıkları nedeniyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da yer aldığı ortaya çıkmıştı. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Eleme heyecanının yaşandığı gece de Duygu'nun itirafı geceye damga vurdu.

05.10.2020 09:51 - Son Güncelleme: 05.10.2020 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





