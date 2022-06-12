Esra Erol “Yaza selam olsun” deyip sosyal medyayı yıktı geçti! Fit hali ve güzelliğiyle büyüledi! “Kim der iki çocuk annesi”
Esra Erol "Yaza selam olsun" deyip sosyal medyayı yıktı geçti! ATV ekranlarının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, beyaz pantolonuyla yeşillikler içinde verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ve güzelliğiyle büyüleyen Erol'a "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı sunucu Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
12.06.2022 22:06 - Son Güncelleme: 12.06.2022 22:32
Ünlü sunucu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra örnek aile yaşantısı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmişti.
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Esra Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Esra Erol, fit hali ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.