Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı
Esra Erol "Yaz mevsimini çok seviyorum" deyip papatyalar içinde paylaştı! Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Papatyalar içinde poz veren Erol, hem tarzı hem güzelliğiyle dikkat çekti. Erol'un "Yaz mevsimini çok seviyorum" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Birçok ünlü ismin yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum Çağla Şıkel'den geldi. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
29.05.2022 20:39 - Son Güncelleme: 29.05.2022 20:39
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.