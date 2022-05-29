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Haberler Magazin Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Esra Erol "Yaz mevsimini çok seviyorum" deyip papatyalar içinde paylaştı! Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Papatyalar içinde poz veren Erol, hem tarzı hem güzelliğiyle dikkat çekti. Erol'un "Yaz mevsimini çok seviyorum" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Birçok ünlü ismin yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum Çağla Şıkel'den geldi. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

29.05.2022 20:39 - Son Güncelleme: 29.05.2022 20:39
Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi.

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Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel sunucu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Erol, papatyalar içinde verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Hem tarzı hem güzelliğiyle dikkat çeken Erol, paylaşımının altına "Yaz mevsimini çok seviyorum" notunu ekledi.

Esra Erol “Yaz mevsimini çok seviyorum” deyip papatyalar içinde paylaştı! Tatil tarzına beğeni yağdı Çağla Şıkel kayıtsız kalmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

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