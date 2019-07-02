Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Televizyonculuğun en başarılı isimlerinden biri olan Esra Erol milyonları yine şaşırtmayı başardı. Esra Erol hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Esra Erol hayranları ünlü isim hakkında bilgileri merak ederken internette araştırma yapmaya başladı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...