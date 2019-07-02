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Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Televizyonculuğun en başarılı isimlerinden biri olan Esra Erol milyonları yine şaşırtmayı başardı. Esra Erol hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Esra Erol hayranları ünlü isim hakkında bilgileri merak ederken internette araştırma yapmaya başladı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...

02.07.2019 15:54 - Son Güncelleme: 02.07.2019 15:55
Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Televizyonculuğun en başarılı isimlerinden biri olan Esra Erol milyonları yine şaşırtmayı başardı. Esra Erol hakkında ortaya çıkan o gerçek, milyonları hayretler içinde bıraktı. Esra Erol hayranları ünlü isim hakkında bilgileri merak ederken internette araştırma yapmaya başladı. İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız gerçek memleketleri...

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Furkan Palalı - Konya

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Özgür Çevik - Ankara

Esra Erol milyonları şaşırttı! Duyanlar inanamıyor

Ulaş Tuna Astepe - İzmit

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