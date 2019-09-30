Esra Erol milyonları oldukça şaşırttı! Esra Erol meğer...

Esra Erol ATV'de ekrana gelen programı ile milyonların umudu olmaya devam ediyor. Esra Erol Türkiye'de en fazla kendinden söz ettiren kadındır ve hayranları onun her hareketini takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli? Esra Erol aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğudur. Adı Seyfi ve polis olan babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. ... 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol iki çocuk annesidir. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...

30.09.2019 12:20 - Son Güncelleme: 30.09.2019 12:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





