Haberler Galeri Magazin Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

Esra Erol Bodrum tatilinde görüntülendi. Kardeşi Eda Erol ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takılan Esra Erol, mavi mayosu ile dikkat çekti. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Erol'un hamile olduğuna yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündeminde yer almış ancak güzel sunucudan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Esra Erol, kardeşi ile denize girdikten sonra hayranlarıyla da fotoğraf çekildi. İşte Esra Erol'un mayolu fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

23.07.2020 11:06 - Son Güncelleme: 23.07.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





