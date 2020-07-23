Haberler Galeri Magazin Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

Esra Erol Bodrum tatilinde görüntülendi. Kardeşi Eda Erol ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takılan Esra Erol, mavi mayosu ile dikkat çekti. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Erol'un hamile olduğuna yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündeminde yer almış ancak güzel sunucudan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Esra Erol, kardeşi ile denize girdikten sonra hayranlarıyla da fotoğraf çekildi. İşte Esra Erol'un mayolu fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...

23.07.2020 11:06 - Son Güncelleme: 23.07.2020 11:20
Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Başarılı sunucu Esra Erol'un düzgün fiziği dikkat çekerken kardeşi Eda Erol ile benzerliği yeniden gündeme geldi. Denize giren abla kardeş, hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi.
Ünlü sunucu ile kardeşinin Bodrum tatili, objektiflere böyle yansıdı.

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Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi?

Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

İşte size ünlülerin rehberlik ettiği magazin tatili turu.

Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...

ÇAĞLA ŞIKEL

Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...
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