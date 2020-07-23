Esra Erol mavi mayosu ile Bodrum tatilinde yakalandı! İşte 2 çocuk annesi olan 38 yaşındaki Esra Erol ve kardeşi...
Esra Erol Bodrum tatilinde görüntülendi. Kardeşi Eda Erol ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takılan Esra Erol, mavi mayosu ile dikkat çekti. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Erol'un hamile olduğuna yönelik iddialar geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündeminde yer almış ancak güzel sunucudan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Esra Erol, kardeşi ile denize girdikten sonra hayranlarıyla da fotoğraf çekildi. İşte Esra Erol'un mayolu fotoğrafları ve 2020 yaz tatiline damga vuran ünlüler...
Esra Erol, kardeşi Eda Erol ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Başarılı sunucu Esra Erol'un düzgün fiziği dikkat çekerken kardeşi Eda Erol ile benzerliği yeniden gündeme geldi. Denize giren abla kardeş, hayranlarıyla fotoğraf da çektirdi.
Ünlü sunucu ile kardeşinin Bodrum tatili, objektiflere böyle yansıdı.