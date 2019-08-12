Esra Erol ile ilgili şaşırtan gerçek! Meğer Esra Erol...

ATV'nin sevilen programlarından "Esra Erol'da"nın başarılı sunucusu, Esra Erol, gösterdiği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazandı. Güzel sunucunun özel hayatı takipçileri tarafından mercek altına aldı. Esra Erol'un memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Erol'da programının sunucusu, sevilen isim Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

12.08.2019 05:01 - Son Güncelleme: 12.08.2019 05:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





