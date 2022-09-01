Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: "Bana öyle bakma..."
Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamayan Ali Özbir'in yorumu kısa sürede gündem oldu. Atv'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programının sevilen sunucusu yeni sezona giriş yaptı. Ekranlara dönen Esra Erol sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz tatilinden sık sık paylaşım yapan Esra, kocasıyla da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Esra Erol Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafta eşinin bakışlarına ithafen, "Bana öyle bakma" notunu yazdı. Yorumu gören Ali Özbir de boş durmadı bakın ne dedi.
01.09.2022 09:26 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:26
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çiftten Esra Erol paylaşıma ise "Bana öyle bakma" notunu düştü.