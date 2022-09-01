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Haberler Magazin Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: "Bana öyle bakma..."

Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: "Bana öyle bakma..."

Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamayan Ali Özbir'in yorumu kısa sürede gündem oldu. Atv'nin reyting rekorları kıran gündüz kuşağı programının sevilen sunucusu yeni sezona giriş yaptı. Ekranlara dönen Esra Erol sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz tatilinden sık sık paylaşım yapan Esra, kocasıyla da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Esra Erol Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafta eşinin bakışlarına ithafen, "Bana öyle bakma" notunu yazdı. Yorumu gören Ali Özbir de boş durmadı bakın ne dedi.

01.09.2022 09:26 - Son Güncelleme: 01.09.2022 09:26
Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: Bana öyle bakma...

"BANA ÖYLE BAKMA..."

Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: Bana öyle bakma...

Eşi Ali Özbir ve oğulları İdris Ali ile Ömer Erol'la birlikte tatilden dönen Esra Erol paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Ali Özbir ile verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: Bana öyle bakma...

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çiftten Esra Erol paylaşıma ise "Bana öyle bakma" notunu düştü.

Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: Bana öyle bakma...

Karısının pozlarına verdiği yanıtlarla dikkat çeken Özbir ise bu yoruma "Nasıl bakayım çok güzelsin" yanıtını verdi. Kısa sürede gündem olan Esra Erol ve eşine yorum ve beğeni yağdı.

Esra Erol ile eşi Ali Özbir aşka geldi sosyal medya o anları konuştu! Sonunda dayanamadı: Bana öyle bakma...

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