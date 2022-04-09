Esra Erol herkesi şaşkına çevirdi! “Büyük aşklar nefretle başlar” deyip eşi Ali Özbir ile ev halini yayınladı sosyal medya sallandı
Esra Erol herkesi şaşkına çevirdi! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Özellikle ailesi ile yayınladığı pozlarla dikkat çeken Esra Erol, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü sunucu, eşi Ali Özbir ile ev hallerini kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Erol'un "Büyük aşklar nefretle başlar" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıalrı şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
09.04.2022 19:00 - Son Güncelleme: 09.04.2022 19:00
Atv ekranlarının başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.