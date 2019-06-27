Esra Erol hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor! Meğer Esra Erol...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla vatandaşlardan büyük alkış alan güzel sunucu Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Hayranlarının ilgi odağı olan Esra Erol, hakkındaki o gerçek ile duyanları şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol ve diğer ünlülerin memleketleri...

27.06.2019 22:23 - Son Güncelleme: 27.06.2019 22:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





