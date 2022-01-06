Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran’ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran’ın meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış kızı da...

Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...

Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor. Hülya Kuran yaptığı açıklamalarla verdiği önerilerle programda ilgiyle takip ediliyor.