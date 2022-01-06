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Haberler Magazin Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran'ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran'ın meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kızı da...

Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran'ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran'ın meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kızı da...

Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Esra Erol, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran'ı doğum gününde unutmadı. Esra Erol'un paylaşımı sonrasında herkes Hülya Kuran hakkındaki detayları merak ediyor.

06.01.2022 16:40 - Son Güncelleme: 06.01.2022 16:54
Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran’ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran’ın meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış kızı da...

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yol arkadaşlarından biri avukat Hülya Kuran. Genellikle lafı gediğini koyan, hanım hanımcık duruşuyla parmakla gösterilen bir kadın.

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Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran’ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran’ın meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış kızı da...

Hülya Kuran yeni yaşını kutluyor. Başarılı avukatın doğum gününü yıllardır omuza omuza çalıştığı Esra Erol unutmadı.

Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran’ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran’ın meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış kızı da...

Başarılı sunucu Esra Erol, kendisinin, eşi Ali Özbir'in ve Hülya Kuran'ın yer aldığı bir fotoğrafı şu sözlerle paylaşarak Kuran'ın doğum gününü kutladı.

Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran’ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran’ın meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış kızı da...

'İyi ki doğdun ablam benim, arkadaşım, kıymetli büyüğüm ve yol arkadaşım. İyi ki hayatımdasın. Hep beraber daha nice yıllara, yaşlara ve yaşanacaklara. Seni çoooook seviyorum'

Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran’ı unutmadı ahde vefa! Hülya Kuran’ın meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış kızı da...

Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...

Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor. Hülya Kuran yaptığı açıklamalarla verdiği önerilerle programda ilgiyle takip ediliyor.

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