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Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! Akılları başlardan aldı sosyal medyayı yıktı geçti

Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve reytingleri alt üst eden başarılı sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Esra Erol'da programının sezon finali yapmasının ardından ailesi ile birlikte tatile çıkan güzel sunucu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz eteği ve bluzunu lila renkte bir gömlekle kombinleyen Erol, peş peşe yayınladığı pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Güzelliği ile ilgi odağı olan sunucuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

26.07.2021 19:45 - Son Güncelleme: 26.07.2021 19:45
Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! Akılları başlardan aldı sosyal medyayı yıktı geçti

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve çocukları ile birlikte tatile çıkmıştı.

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Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! Akılları başlardan aldı sosyal medyayı yıktı geçti

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, programın sezon finali yapmasının ardından eşi Ali Özbir ve çocukları ile birlikte tatile çıkmıştı.

Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! Akılları başlardan aldı sosyal medyayı yıktı geçti

Ünlü sunucu, lila renkte bir gömlekle tamamladığı kombini ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı.

Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! Akılları başlardan aldı sosyal medyayı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Erol'un paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü sunucuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Esra Erol beyazlar içinde paylaştı güzelliği ile büyüledi! Akılları başlardan aldı sosyal medyayı yıktı geçti

Takipçileri, Esra Erol'a "Çok güzelsin", "Bakmaya doyamıyorum", "Güzeller güzeli", "Bu renkler hiç kimseye bu kadar yakışmadı" yorumlarını yaptı.