Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Erol, arka planına 'Ben Böyleyim' şarkısını eklediği paylaşımına "Bergüzar'ım, iyi ki doğdun. Minik ordunla yeni yaşın çok güzel olacak. Kalbinden geçirdiğin her şey, dilediğin gibi olsun. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.