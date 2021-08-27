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Haberler Magazin Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, ünlü oyuncu ile tatilde verdiği pozları bir araya getirerek Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok Instagram hesabı tarafından paylaşılan video kısa sürede gündem olurken ikilinin tatil pozları hayranlarını mest etti. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

27.08.2021 22:12 - Son Güncelleme: 27.08.2021 22:23
Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Güzel sunucu, Instagram hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, ünlü oyuncu ile tatilde verdiği pozları bir araya getirerek Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Erol, arka planına 'Ben Böyleyim' şarkısını eklediği paylaşımına "Bergüzar'ım, iyi ki doğdun. Minik ordunla yeni yaşın çok güzel olacak. Kalbinden geçirdiğin her şey, dilediğin gibi olsun. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu

Birçok Instagram hesabı tarafından paylaşılan video kısa sürede gündem olurken ikilinin tatil pozları hayranlarını mest etti.

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