Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Havalı pozları mest etti herkes onları konuştu
Esra Erol, Bergüzar Korel ile tatil pozlarını yayınladı sosyal medya yandı kavruldu! Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, ünlü oyuncu ile tatilde verdiği pozları bir araya getirerek Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Birçok Instagram hesabı tarafından paylaşılan video kısa sürede gündem olurken ikilinin tatil pozları hayranlarını mest etti. İşte ünlü sunucu Esra Erol'un sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
27.08.2021 22:12
- Son Güncelleme: 27.08.2021 22:23
Güzel sunucu, Instagram hesabında yakın dostu Bergüzar Korel'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.