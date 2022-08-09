Esra Erol akşam güneşinde şov yaptı! Tatil pozları ortalığı yıktı geçti! İlk yorum sıkı dostu Hatice Şendil’den! “Yeter bitir artık”
ATV'de izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, sezon finalinin ardından tatile çıkmıştı. Ailesiyle deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel sunucu, buradan yaptığı paylaşımlarla da binlerce beğeni almıştı. Erol, çok beğenilen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü sunucu, siyah şortu ve gömleğiyle verdiği pozları "Akşam güneşi nimetleri" notuyla takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle mest eden Erol, iltifat yağmuruna tutulurken sosyal medya sallandı. İşte Esra Erol'un tatil pozları...
09.08.2022 22:03 - Son Güncelleme: 09.08.2022 22:03