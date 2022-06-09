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Haberler Magazin Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti pencere önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi

Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti pencere önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi

Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti pencerenin önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve kendine has olan tarzı ile sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı son videosu ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Esra'yı gören Hülya Avşar, ünlü oyuncunun dikkat çeken hallerine gülmeden geçmedi.

09.06.2022 14:35 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:38
Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar’dan geldi

Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi.

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Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar’dan geldi

Esra Dermancıoğlu Instagram'dan son paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü.

Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar’dan geldi

"Bugün bi haber bekliyorum ve o haber istediğim gibi gerçekleşecek... Ve bu hepinizi ilgilendiriyor haberiniz ola" diyen Esra'ya kısa sürede yorum ve beğeni geldi.

Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar’dan geldi

Avşar kızı Esra Dermancıoğlu'na gülmeden geçmedi.

Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar’dan geldi

"NEDEN SÜTYEN DE..."

Geçtiğimiz sütyenli pozuyla çok konuşuldu Esra... Bir takipçisinden gelen o yorum ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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