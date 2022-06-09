Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti pencere önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi
Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti pencerenin önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve kendine has olan tarzı ile sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı son videosu ile yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Esra'yı gören Hülya Avşar, ünlü oyuncunun dikkat çeken hallerine gülmeden geçmedi.
09.06.2022 14:35 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:38
Esra Dermancıoğu boxer üstüne tişörtünü çekti camının önünde çılgın dansı olay! İlk yorum Hülya Avşar'dan geldi.