Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Görenler 'yüzyılın buluşu' diyor! Ti'ye aldığı videoya Seda Sayan'dan yorum gecikmedi
Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Ti'ye aldığı video ortalığı yıktı geçti, ünlü oyuncuya son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Seda Sayan'dan yorum gecikmedi. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak estetik göndermesiyle gündeme bomba gibi düşen Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı video ile herkesi kahkahaya boğdu. Dermancıoğlu'nun videosunu görenler, "Yüzyılın buluşu" diyor.
27.07.2022 14:41 - Son Güncelleme: 27.07.2022 15:21
"YÜZYILIN BULUŞU"
Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Ünlü oyuncunun estetik yaptıranları ti'ye aldığı videoya Seda Sayan'dan yorum gecikmedi.
Rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı estetik göndermesiyle gündem oldu.