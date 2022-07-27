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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Görenler 'yüzyılın buluşu' diyor! Ti'ye aldığı videoya Seda Sayan'dan yorum gecikmedi

Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Görenler 'yüzyılın buluşu' diyor! Ti'ye aldığı videoya Seda Sayan'dan yorum gecikmedi

Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Ti'ye aldığı video ortalığı yıktı geçti, ünlü oyuncuya son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Seda Sayan'dan yorum gecikmedi. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak estetik göndermesiyle gündeme bomba gibi düşen Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı video ile herkesi kahkahaya boğdu. Dermancıoğlu'nun videosunu görenler, "Yüzyılın buluşu" diyor.

27.07.2022 14:41 - Son Güncelleme: 27.07.2022 15:21
Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesi olay! Görenler ’yüzyılın buluşu’ diyor! Ti’ye aldığı videoya Seda Sayan’dan yorum gecikmedi

"YÜZYILIN BULUŞU"

Esra Dermancıoğlu'nun estetik göndermesi olay! Ünlü oyuncunun estetik yaptıranları ti'ye aldığı videoya Seda Sayan'dan yorum gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesi olay! Görenler ’yüzyılın buluşu’ diyor! Ti’ye aldığı videoya Seda Sayan’dan yorum gecikmedi

Rol aldığı dizilerin yanı sıra zaman zaman yaptığı paylaşım ve açıklamalarla magazin camiasında çok konuşulan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı estetik göndermesiyle gündem oldu.

Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesi olay! Görenler ’yüzyılın buluşu’ diyor! Ti’ye aldığı videoya Seda Sayan’dan yorum gecikmedi

Sosyal medya hesabından espirili bir paylaşım yapan Dermancıoğlu, "Çocuklar saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz." dedi.

Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesi olay! Görenler ’yüzyılın buluşu’ diyor! Ti’ye aldığı videoya Seda Sayan’dan yorum gecikmedi

Dermancıoğlu'nun paylaşımına yakın dostu Beren Saat, gülücük emojisi yorumu yaparken, Seda Sayan'ın yorumuna gelen cevap dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu’nun estetik göndermesi olay! Görenler ’yüzyılın buluşu’ diyor! Ti’ye aldığı videoya Seda Sayan’dan yorum gecikmedi

''ŞŞŞT SEDA'MA LAF YOK''

Seda Sayan'ın 'Seviyorum seni' yorumuna gelen, 'Senin bir derdin yok, her tarafın estetik zaten Seda Ablam' yorumuna sessiz kalmayan Dermancıoğlu, 'Şşşt Seda'ma laf yok' yanıtını verdi.
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