Esra Dermancıoğlu yatağın üstünde çırılçıplak poz verdi 'ben niye yaşlanmıyorum' dedi! Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan yorum gecikmedi
Esra Dermancıoğlu yatağın üstünde çırılçıplak poz verdi 'ben niye yaşlanmıyorum' dedi! Ünlü oyuncuya Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan yorum gecikmedi. Geçtiğimiz aralık ayında yeni yaşını kutlayan Esra Dermancıoğlu, dans videosu ile dikkat çekmişti. Son olarak arkadaşının çektiği kareleri paylaşan Esra Dermancıoğlu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yatakta verdiği pozla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu bakın kaç yaşında...
Esra Dermancıoğlu yatağın üstünde çırılçıplak poz verdi 'ben niye yaşlanmıyorum' dedi! Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ'dan o paylaşıma yorum gecikmedi...
Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı bu karelerle gündemde... "Çok eski dostum @bigeyalin tam da beni anlattı o güzel kadrajından, yeteneklim benim. Ya bi de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil:)" diyen Esra'ya yorum yağdı.
Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımını gören oyuncu ve şarkıcı arkadaşları da ünlü ismi yorumsuz bırakmadı. Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdunuz Esracım. Mutlu sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumuyla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, doğum gününde paylaştığı videoyla çok konuşulmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Esra Dermancıoğlu, yeni yaşında yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşmüştü.