Esra Dermancıoğlu yatağın üstünde çırılçıplak poz verdi ’ben niye yaşlanmıyorum’ dedi! Çağla Şıkel’in eski eşi Emre Altuğ’dan yorum gecikmedi

Esra Dermancıoğlu Instagram'dan paylaştığı bu karelerle gündemde... "Çok eski dostum @bigeyalin tam da beni anlattı o güzel kadrajından, yeteneklim benim. Ya bi de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil:)" diyen Esra'ya yorum yağdı.

