Esra Dermancıoğlu bacağını kaldırıp poz verdi! Paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu “Bacım o pozu vereceksin diye oran buran açılıyor”
Başrollerini Akın Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak ve Meriç Aral ile paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Enerjisi ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karavanda çektiği görüntüleri Instagram'da yayınlayan Dermancıoğlu'nun bacağını kaldırarak verdiği poz sosyal medyayı ikiye böldü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede gündem oldu. Dermancıoğlu'nun bir takipçisi "Bacım o pozu vereceksin diye oran buran açılıyor, azıcık edep olsa iyidir" yorumunda bulunurken başka bir takipçisi "Bayılıyorum sana" dedi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı...
11.05.2022 00:35 - Son Güncelleme: 11.05.2022 00:43
Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.