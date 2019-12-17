Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz tatlılığıyla sosyal medyayı salladı!

52 yaşındaki Hüseyin Avni Danyal ikinci kez baba olmuştu. Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor...

İşte ünlülerin çocukları