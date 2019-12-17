Eşkıya'nın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz tatlılığıyla sosyal medyayı salladı!
atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne Tufan karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal damgasını vuracak. Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Eşkıya'nın yeni bölümüne damga vuran Hüseyin Avni Danyal merak edilir oldu. Daha önce eşinin evlilikten yana olmadığını eşini evliliğe kendisinin ikna ettiğini açıklayan Hüseyin Avni Danyal ardından bir kız çocuğu sahibi oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. İşte başta Hüseyin Avni Danyal olmak üzere ünlülerin çocukları.
52 yaşındaki Hüseyin Avni Danyal ikinci kez baba olmuştu. Ünlü oyuncu verdiği bir röportajda eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim' demişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor...
İşte ünlülerin çocukları