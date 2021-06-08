Eşkıya’nın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Ozan Akbaba’nın güzeller güzeli eşi...

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veen başarılı oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Oğlu ve eşi ile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Ozan Akbaba'nın Instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor.