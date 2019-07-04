Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı Müjde Uzman ile İlyas'ı Ozan Akbaba'ın tatil fotoğrafları olay oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca'nın 4. çocuğunun annesi Nazlı karakterine hayat veren Müjde Uzman ve İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba, tatil fotoğrafı paylaştı. 34 yaşındaki Müjde Uzman, güzelliğiyle dikkat çekerken, Ozan Akbaba ise oğluyla hayranlarının yüzünde tebessüme neden oldu. İşte EDHO'nun güzel oyuncusu Müjde Uzman ile Ozan Akbaba'nın tatil fotoğrafları...
04.07.2019 15:04
- Son Güncelleme: 04.07.2019 15:04
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı rolünü canlandıran Müjde Uzman ile İlyas karakterine hayat evren Ozan Akbaba'nın tatil fotoğrafları olay oldu. EDHO'nun yıldızı Müjde Uzman güzelliğiyle adet göz kamaştırdı. İşte Ozan Okbaba, Müjde Uzman ve diğer ünlü isimlerin tatil paylaşımları...
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