Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Nazlı'sı Müjde Uzman ile İlyas'ı Ozan Akbaba'ın tatil fotoğrafları olay oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı rolünü canlandıran Müjde Uzman ile İlyas karakterine hayat evren Ozan Akbaba'nın tatil fotoğrafları olay oldu. EDHO'nun yıldızı Müjde Uzman güzelliğiyle adet göz kamaştırdı. İşte Ozan Okbaba, Müjde Uzman ve diğer ünlü isimlerin tatil paylaşımları...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE - TIKLA