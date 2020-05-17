RAMAZAN İMSAKİYE
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, oğluyla mest etti. Arkasında duran tablodaki ışık ile kafasının üzerinde hale var gibi görünen oyuncunun ve kucağında duran oğlu Ozan Ali'nin fotoğrafını çeken ise, Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba... Eşinin çektiği fotoğrafı kendi profilinde de paylaşan Ozan Akbaba ve oğlu Ozan Ali'nin pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

17.05.2020 18:35 - Son Güncelleme: 17.05.2020 18:35
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı

İşte başta Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı

HAZAL KAYA VE OĞLU

Fikret Ali

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı

TAMER KARADAĞLI'NIN KIZI

Zeyno Karadağlı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı
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