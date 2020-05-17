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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba oğlunun meleği oldu! Buket Akbaba paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba, oğluyla mest etti. Arkasında duran tablodaki ışık ile kafasının üzerinde hale var gibi görünen oyuncunun ve kucağında duran oğlu Ozan Ali'nin fotoğrafını çeken ise, Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba... Eşinin çektiği fotoğrafı kendi profilinde de paylaşan Ozan Akbaba ve oğlu Ozan Ali'nin pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

17.05.2020 18:35 - Son Güncelleme: 17.05.2020 18:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





