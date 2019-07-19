Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yı görenler inanamadı! Paylaşımıyla rekor kırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çkırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, yaşlandırma programıyla geçmişte yolculuk yaptı. Oktay Kaynarca, sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına uyarsa ne olur? Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. 54 yaşındaki EDHO'nun Reis'i Oktay Kaynarca da bu akımdan geri kalmadı. Önce kendisini gençleştirdi, yoğun istek üzerine de yaşlandırdı... Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki ve yılar sonraki hali beğeni rekoru kırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş gözlü Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın paylaşımı...

19.07.2019 17:25 - Son Güncelleme: 19.07.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





