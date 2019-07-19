Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'yı görenler inanamadı! Paylaşımıyla rekor kırıyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çkırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, yaşlandırma programıyla geçmişte yolculuk yaptı. Oktay Kaynarca, sosyal medyada trend olan yaşlandırma akımına uyarsa ne olur? Pek çok kullanıcı FaceApp ve AgingBooth gibi mobil uygulamalarla fotoğraflarını yıllar sonrasına götürüyor. 54 yaşındaki EDHO'nun Reis'i Oktay Kaynarca da bu akımdan geri kalmadı. Önce kendisini gençleştirdi, yoğun istek üzerine de yaşlandırdı... Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki ve yılar sonraki hali beğeni rekoru kırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın maviş gözlü Hızır Reis'i Oktay Kaynarca'nın paylaşımı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca da son dönemin popüler programını kullandı. FaceApp uygulamasıyla zamanda yolculuk yapan sosyal medya kullanıcılarından en dikkat çekenleri şüphesiz ünlüler oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ağır abisi Oktay Kaynarca, ilk önce gençlik sonra da yaşlılık halini takipçileriyle paylaştı. Kaynarca'nın paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
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OKTAY KAYNARCA KİMDİR?
Oktay Kaynarca aslen Malatyalıdır. 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Oktay Kaynarca anne tarafından da Elazığlıdır. Anne ve babası Almanya'da işçi olarak çalıştığından Oktay Kaynarca'nın çocukluğu Üsküdar'da babaannesi ile geçmişti. Bir süre Berlin'de de yaşayan Oktay Kaynarca 6 kardeşe sahip.
LİSEYİ 6 YILDA BİTİRDİ FABRİKA İŞÇİSİ OLDU
Ortaokulda bir sene sınıfta kalan Oktay Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalışan Oktay Kaynarca konservatuar sınıvlarını kazanınca kaderini değiştirdi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans bölümünden mezun olan Oktay Kaynarca, Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarların Ötesi"nde oynadı.
Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde rol aldı.
Oktay Kaynarca konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood Brathers) adlımüzikalde Zuhal Olcay Haluk Bilginer Celal Perk Jülide Kural Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-94 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.
OKTAY KAYNARCA'NIN SİNEMA HAYATI
1994 yılındaki son oyunu "Derin Bir Soluk Al"dan sonra sunuculuk televizyon dizileri ve film çalışmaları oldu. İlksinema çalışması "Suyun Öte Yanı"... Daha sonra "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni" ona "Altın Portakal Ödülü"nü kazandıran "Yengeç Sepeti" filmi "Bir Kadının Anatomisi" ve "Deliyürek"le yine "Altın Portakal Ödülü"nü aldı...
"Bumerang Cehennemi" adlı sinema filmi ile de MGD Yılın En İyi Erkek Sinema Sanatçısı ve Antalya'da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.